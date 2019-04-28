"Уфа" разгромила "Урал" в чемпионате России по футболу
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футболисты "Уфы" нанесли поражение "Уралу".
Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:1. Гости открыли счет на 16-й минуте после точного удара Эрика Бикфалви. На 22-й минуте нападающий "Уфы" Андрес Вомбергар сравнял счет. Ондржей Ванек на 52-й минуте с 11-метрового вывел уфимскую команду вперед. В концовке матча дважды отличился Сильвестр Игбун.
После 26 туров "Уфа" по-прежнему находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место (25 очков), "Урал" занимает 10-е место (33 очка).