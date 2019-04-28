Поиск

"Уфа" разгромила "Урал" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футболисты "Уфы" нанесли поражение "Уралу".

Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:1. Гости открыли счет на 16-й минуте после точного удара Эрика Бикфалви. На 22-й минуте нападающий "Уфы" Андрес Вомбергар сравнял счет. Ондржей Ванек на 52-й минуте с 11-метрового вывел уфимскую команду вперед. В концовке матча дважды отличился Сильвестр Игбун.

После 26 туров "Уфа" по-прежнему находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место (25 очков), "Урал" занимает 10-е место (33 очка).

футбол Уфа Урал РПЛ

Новости по теме

Новости

"Спартак" решил расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым

Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Российская премьер-лига-2018/19

Родионов и Измайлов покинут должности в ФК "Спартак" после сезона

Российская премьер-лига-2018/19

"Арсенал" разгромил "Спартак" в матче РПЛ

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Овечкин вызван в сборную России на ЧМ

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги
Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА победил "Анжи" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2018/19

Футболисты "Локомотива" победили "Ростов" в 25-м туре премьер-лиги

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Врач "Зенита" заявил о постоянном ухудшении травмы колена Кокорина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');