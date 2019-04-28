"Локомотив" победил "Енисей" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились домашней победы над аутсайдером чемпионата России красноярским "Енисеем".

Игра состоялась в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:1.

"Железнодорожники" повели в счете на 67-й минуте после автогола защитника красноярской команды Валерия Кичина. Однако на 84-й минуте полузащитник "Енисея" Михаил Костюков восстановил равновесие. Спустя четыре минуты точный удар Джефферсона Фарфана принес победу "Локомотиву".

После 26 матчей "Локомотив" продолжает занимать второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков, "Енисей" с 16 очками находится на последнем, 16-м месте.

Лидирует в чемпионате "Зенит", который сегодня принимает на поле в Санкт-Петербурге самарские "Крылья Советов".