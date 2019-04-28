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"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче премьер-лиги

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" в воскресенье победили "Крылья Советов" в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев, за которых дважды отличился нападающий сборной Ирана Сердар Азмун (9-я, 30-я минуты). Один мяч в ворота самарцев был зафиксирован как автогол защитника Тараса Бурлака (35). Четвертый мяч за "Зенит" в конце встречи забил Игорь Смольников (90+1). За гостей дубль оформил Денис Ткачук (40, 44).

На 78-й минуте матча за две желтые карточки с поля был удален форвард самарцев Рамиль Шейдаев.

Победа позволила "Зениту" набрать 57 очков и удержать преимущество в восемь баллов над идущим на втором месте "Локомотивом".

Самарские "Крылья Советов" по-прежнему находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место (27 очков).

футбол Зенит Крылья Советов РПЛ

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