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"Краснодар" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Краснодар" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу
Болельщик "Краснодара" на матче с ЦСКА
Фото: ТАСС, Андрей Шрамко

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" выиграл у московского ЦСКА домашний матч 26-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат противостояния - 2:0 в пользу "Краснодара", в составе которого голы провели Даниил Уткин (7 минута) и Дмитрий Стоцкий (57).

ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Никола Влашич.

Победа позволила "Краснодару" набрать 46 очков, на два балла опередить ЦСКА и подняться на третье место в турнирной таблице. В ее главе находится петербургский "Зенит", у которого 57 очков. На восемь баллов от него отстает занимающий второе место московский "Локомотив".

В следующем туре "Зенит" может досрочно оформить завоевать чемпионство. Это произойдет, если он победит в Грозном местный "Терек", а "Локомотив" не сможет выиграть в Туле у "Арсенала". Между тем петербуржцы обеспечили себе уже как минимум бронзовые медали.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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