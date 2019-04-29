Широков добровольно покинул пост спортивного директора "Динамо"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный директор московского футбольного клуба "Динамо" Роман Широков покинул свой пост, сообщает "Чемпионат".

Со своей должностью Широков расстался по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения, отмечает портал. В клубе же еще не определились с кандидатурой нового спортивного директора.

Ранее сообщалось, что руководство "Динамо" недовольно политикой, проводимой Широковым, а также его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

За четыре тура до финиша чемпионата Российской премьер-лиги "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Летом 2016 года Широков объявил о завершении карьеры. После этого он стал советником министра физической культуры и спорта Московской области. А позднее получил назначение в качестве советника председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по футболу.