"Арсенал" упустил победу над "Оренбургом", но вошел в зону еврокубков

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Матч 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" – "Арсенал" (Тула) завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Оренбурга", - 1:1.

На 62-й минуте Лука Джорджевич вывел "Арсенал" вперед.

Победный для туляков счет продержался 16 минут: на 78-й минуте Рикарду Алвеш провел ответный гол.

"Арсенал" набрал 39 очков, догнал по их количеству московский "Спартак" и опередил его по дополнительным показателям. Теперь "Арсенал" находится на пятом месте, которое дает право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы УЕФА.

В свою очередь "Оренбург" набрал 36 очков и занимает седьмое место.

Что касается "Спартака", он в понедельник на своем поле играет с казанским "Рубином", начало матча – 19:30 мск.