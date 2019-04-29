"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" и вернулся на пятое место в РПЛ
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Матч 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань) завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей в Москве в понедельник, - 1:1.
На 23-й минуте Фернандо вывел "Спартак" вперед, на 87-й Егор Сорокин провел ответный гол.
"Спартак" набрал 40 очков и в турнирной таблице вернулся на пятую строчку, на которую ранее в понедельник, сыграв вничью с "Оренбургом", поднялся тульский "Арсенал" (39). "Рубин" – на 11-м месте (31 очко).