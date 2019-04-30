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Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещать арены после игры с "Краснодаром"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Трем болельщикам ЦСКА на год запретили посещать спортивные мероприятия из-за поведения на матче 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Как пояснил заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Сафонов, такому наказанию они подвергнуты за использование пиротехники.

"На некоторых матчах были зафиксированы нарушения правил со стороны болельщиков, но службы безопасности сработали хорошо. На матче "Краснодар" - ЦСКА болельщики "армейцев" использовали пиротехнику и по результатам просмотра с видеокамер задержаны три нарушителя, двое из них из Краснодара, а один - из Московской области. Все трое привлечены к административной ответственности, они получили наказание в виде двух суток и по одному году запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований в день их проведения", - сказал Сафонов на пресс-конференции.

Матч "Краснодар" - ЦСКА прошел 28 апреля в Краснодаре и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Благодаря победе, "Краснодар" опередил ЦСКА и поднялся на третье место в турнирной таблице. В свою очередь, поражение от "Краснодара" лишило ЦСКА шансов выиграть золото чемпионата в нынешнем сезоне.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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