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Полиция с улыбкой оценила баннер пьющего "Дяди Степы" на матче "Зенит" - "Динамо"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полиция лояльно и с улыбкой отнеслась к баннеру с изображением мультипликационного героя "Дядя Степа" c рюмкой в руке, вывешенном болельщиками "Зенита" на домашнем матче с "Динамо".

"Он не носил никаких запрещающих характеристик, там не было оскорблений, политики и рекламы, поэтому было принято решение его разрешить на "Газпром Арене", - заявил заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Сафонов на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь, ведущий специалист отдела организации по безопасности и работе с болельщиками Антон Захаров подчеркнул: "Когда мы обсуждали этот баннер, пообщались с представителями полиции, они с улыбкой оценили его".

Баннер, на котором изображен герой мультфильма "Дядя Степа", но с бутылкой водки, стаканом и татуировкой с буквой "Д" на руке, появился на трибуне "Газпром Арене" во время игры 25-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо", которая прошла 24 апреля в Санкт-Петербурге (2:0).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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