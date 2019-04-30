Полиция с улыбкой оценила баннер пьющего "Дяди Степы" на матче "Зенит" - "Динамо"
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полиция лояльно и с улыбкой отнеслась к баннеру с изображением мультипликационного героя "Дядя Степа" c рюмкой в руке, вывешенном болельщиками "Зенита" на домашнем матче с "Динамо".
"Он не носил никаких запрещающих характеристик, там не было оскорблений, политики и рекламы, поэтому было принято решение его разрешить на "Газпром Арене", - заявил заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Сафонов на пресс-конференции во вторник.
В свою очередь, ведущий специалист отдела организации по безопасности и работе с болельщиками Антон Захаров подчеркнул: "Когда мы обсуждали этот баннер, пообщались с представителями полиции, они с улыбкой оценили его".
Баннер, на котором изображен герой мультфильма "Дядя Степа", но с бутылкой водки, стаканом и татуировкой с буквой "Д" на руке, появился на трибуне "Газпром Арене" во время игры 25-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо", которая прошла 24 апреля в Санкт-Петербурге (2:0).
Дядя Стёпа уже не тот... (@ Газпром Арена - @spb2018 for "Зенит" — "Динамо" in Санкт-Петербург w/ @bobah_fanat) https://t.co/kaYr83EfoF pic.twitter.com/Y86iW2tmfw— Андрей (@andrewpivovar) April 24, 2019