"Енисей" победил "Анжи" в матче аутсайдеров РПЛ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU -Футболисты красноярского "Енисея" со счетом 3:1 победили махачкалинский "Анжи" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 35-й минуте счет открыл футболист "Анжи" Павел Долгов. На 63-й минуте Александр Соболев сравнял счет, через три минуты он же вывел "Енисей" вперед. На 86-й минуте Фегор Огуде сделал счет 3:1.

С 58-й минуты "Анжи" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку в составе махачкалинской команды получил Роланд Гиголаев.

После этой победы "Енисей" набрал 19 очков, но остался на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. Теперь он отстает от занимающего 15-е место "Анжи" на одно очко.