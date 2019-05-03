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"Рубин" победил "Оренбург" в 27-м туре РПЛ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:0 выиграли у команды "Оренбург" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 36-й минуте "Рубин" вышел вперед благодаря автоголу игрока "Оренбурга" Михаила Сивакова. На 77-й минуте Дмитрий Полоз, реализовав пенальти, сравнял счет.

Благодаря победе "Рубин" набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У "Оренбурга" 36 очков, он – на седьмом месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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