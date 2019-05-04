"Зенит" и "Ахмат" разошлись миром в Грозном

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Ахматом" в выездном матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в Грозном в субботу, завершился со счетом 1:1. На 55-й минуте бразильский полузащитник хозяев Исмаэл открыл счет. Гости отыгрались на 87-й минуте усилиями аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси.

"Зенит" набрал 58 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая идущего вторым "Локомотив", у которого после 26-ти игр 49 баллов. "Ахмат" набрал 36 очков и поднялся на восьмую строчку.