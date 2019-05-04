"Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу

"Зенит" выиграл чемпионат России-2018/19 под руководством главного тренера Сергея Семака (в классическом костюме) Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" за три тура до финиша чемпионата России по футболу досрочно обеспечил себе золото. Об этом стало известно после того, как ближайший преследователь лидера, московский "Локомотив" уступил "Арсеналу" в Туле - 0:2.

Теперь "Зенит" (ранее в субботу сыграл вничью с "Ахматом") и "Локомотив" отделяют девять очков – 58 против 49. И если московский клуб догонит петербуржцев по числу набранных баллов, он будет уступать ему по количеству побед.

Лидерство с первого тура

"Зенит" возглавил турнирную таблицу чемпионата России еще в первом туре, когда со счетом 2:0 выиграл у красноярского "Енисея". Это был самый крупный счет в стартовом туре, что позволило команде Сергея Семака получить дополнительное преимущество перед другими выигравшими командами. После третьего тура "Зенит" стал уже единоличным лидером, первое место в этом сезоне он так и не упустит.

Пятый триумф в чемпионатах

"Зенит" стал чемпионом России в пятый раз. Ранее он выигрывал золото в сезонах-2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2015/16. Кроме того, в 1984 году "Зенит" выиграл чемпионат СССР.

Трофей, который "Зенит" получит за выигрыш чемпионата, останется в петербургском клубе навечно. Согласно регламенту, "Клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РФПЛ изготавливает новый приз", напомнили в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Чаще всего чемпионат России выигрывал московский "Спартак" – 10 раз. Шесть раз чемпионом становился московский ЦСКА, три раза – столичный "Локомотив", два – казанский "Рубин", один – владикавказская "Алания".

Что касается "Локомотива", он сложил с себя полномочия действующего чемпиона России.

Семак - чемпион-игрок и чемпион-тренер

К триумфу в чемпионате России футболистов "Зенита" привел главный тренер Сергей Семак: бывший игрок команды возглавил ее весной 2018 года. За плечами Семака был опыт работы главным тренером в "Уфе", помощником и исполняющим обязанности главного тренера в "Зените". Семак – пятикратный чемпион России в качестве игрока: по два раза он выиграл золото в "Зените" и "Рубине", один раз – в ЦСКА.

В матче "Арсенал" - "Локомотив" в Туле голы провели Зелимхан Бакаев (24-я минута) и Лука Джорджевич (59). "Арсенал" набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. "Локомотив" - на втором месте.