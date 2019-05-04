Медведев и Миллер поздравили "Зенит" с чемпионством

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил футбольный клуб "Зенит" с завоеванием звания чемпиона России.

"Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!" - написал премьер на своей странице "ВКонтакте".

В свою очередь, председатель совета директоров ПАО "Газпром" (генерального спонсора "Зенита" Алексей Миллер поздравил команду в стихотворной форме.

"Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной! "Зенит" - чемпион!", - приводит пресс-служба "Зенита" слова Миллера на официальном сайте команды.

Петербургский "Зенит" за три тура до финиша чемпионата России по футболу досрочно обеспечил себе золото. Об этом стало известно после того, как ближайший преследователь лидера, московский "Локомотив" уступил "Арсеналу" в Туле - 0:2.

Теперь "Зенит" (ранее в субботу сыграл вничью с "Ахматом") и "Локомотив" отделяют девять очков – 58 против 49. И если московский клуб догонит петербуржцев по числу набранных баллов, он будет уступать им по количеству побед. Уступать "Зениту" по дополнительным показателям может и "Краснодар", который теоретически еще может сравняться с ним по очкам.

"Зенит" стал чемпионом России в пятый раз. Ранее он выигрывал золото в сезонах-2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2015/16. Кроме того, в 1984 году "Зенит" выиграл чемпионат СССР.