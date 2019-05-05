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Около десятка фанатов задержали во время матча "Арсенал" - "Локомотив" в Туле

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Во время проведения матча чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и "Локомотивом" в Туле около 30 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Матч состоялся накануне на центральном стадионе в Туле в присутствии почти 18 тыс. зрителей, из которых более 2 тыс. - болельщики московского клуба. Игра завершилась победой "Арсенала" - 2:0.

Как рассказал Ярцев, до начала матча сотрудниками полиции было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. По всем протоколам приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности, заявил он.

Также во время футбольного матча семь человек были задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.

Как подчеркнул представитель УМВД региона, кроме того, выявлены и задержаны два человека, в отношении которых ранее был установлен запрет на посещение официальных спортивных соревнований, на них составили административные протоколы.

футбол Тула Арсенал Локомотив РПЛ

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