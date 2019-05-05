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"Уфа" вырвала ничью в матче премьер-лиги с "Крыльями Советов"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с "Уфой".

Воскресный поединок завершился со счетом 1:1. На 12-й минуте Артем Тимофеев вывел хозяев вперед. Однако на последних секундах Йонуц Неделчяру спас гостей от поражения.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают 13-е место с 28 очками, в случае победы самарцы покинули бы зону стыковых игр, пропустив туда "Динамо". "Уфа" расположилась на 14-й позиции, набрав 26 очков.

футбол Уфа Крылья Советов РПЛ

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