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Назван арбитр на матч РПЛ "Зенит" – ЦСКА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Центральный матч 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА обслужит арбитр из Дмитрова Евгений Турбин.

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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Матч пройдет 12 мая в Петербурге. "Зенит" его проведет в качестве новоявленного чемпиона России, этот статус команда завоевала досрочно, за три тура до финиша чемпионата России. ЦСКА же ведет борьбу за попадание в первую тройку, место в которой дает право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов УЕФА. Пока же московский клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

На остальные матчи назначения получили следующие арбитры

10 мая. "Оренбург" - "Урал": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

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"Динамо" - "Ростов": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск).

"Анжи" - "Арсенал": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург).

"Локомотив" - "Рубин": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

11 мая. "Енисей" - "Краснодар": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Чебан (Москва).

"Ахмат" - "Крылья Советов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж).

12 мая. "Спартак" - "Уфа": судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Карасев (Москва).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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