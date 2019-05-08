Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России

Александр Кокорин Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Осужденный за хулиганство и побои нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит медаль чемпиона России, как и его одноклубники, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу", - сказал собеседник агентства.

Кокорин сыграл за "Зенит" в пяти матчах сезона-2018/19. В одном из матчей чемпионата он лишь успел выйти на замену, в двух остальных отыграл в общей сложности 73 минуты.

Как сообщалось, ФК "Зенит" обеспечил себе золото чемпионата России за три тура до его окончания.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам колонии, футболист "Краснодара" Павел Мамаев получил год и пять месяцев колонии. В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Карьера Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин является воспитанником московского "Локомотива", а взрослую карьеру начал в столичном "Динамо". Здесь он выступал с 2008 по 2015 годы, на следующий год перешел в петербургский "Зенит". В 2013 году Кокорин подписал контракт с махачкалинским "Анжи", присоединившись к составу высокооплачиваемых звезд российского и мирового футбола. Но тут же "Анжи" сменил вектор развития, элитные игроки покинули клуб, это сделал, не успев сыграть за "Анжи", и Кокорин.

Вместе с "Зенитом" Кокорин два раза выиграл чемпионат России. В том числе - чемпионат-2018/19, часть матчей в рамках которого он успел провести. Кроме того, по разу он выиграл Кубок России и Суперкубок России.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявлял, что клуб рассчитывает на Кокорина в будущем.

Павел Мамаев – воспитанник московского "Торпедо", здесь же он вы ступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в столичный ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в "Краснодаре", а затем – полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в СИЗО. Сообщалось, что "Краснодар" в его услугах больше не нуждается.

Все титулы Мамаев завоевал в состав ЦСКА, выиграв с ним по разу чемпионат России и Суперкубок России, трижды – Кубок России.