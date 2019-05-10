"Оренбург" и "Урал" сыграли вничью в 28-м туре РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Матч 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Оренбурга" и екатеринбургского "Урала" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Оренбурге в пятницу, - 2:2.

Основные события состоялись во втором тайме, который включил в себя все четыре гола (включая автогол) и пять из шести желтых карточек.

На 51-й минуте мяч от футболиста "Оренбурга" Адесойе Ойеволе влетел в ворота хозяев, благодаря чему "Урал" вышел вперед. На 72-й минуте Алексей Сутормин сравнял счет, а на 87-й Артем Галаджан провел еще один гол в ворота "Урала". Однако гостям на шестой компенсированной ко второму тайму минуте избежать поражения, от которого их точным ударом увел Павел Погребняк. Он пробил головой после подачи со штрафного.

"Оренбург" теперь имеет 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Урал", набрав 34 очка, занимает 11-ю строчку.

Этим матчем открылась программа 28-го тура РПЛ.