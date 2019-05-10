"Оренбург" и "Урал" сыграли вничью в 28-м туре РПЛ
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Матч 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Оренбурга" и екатеринбургского "Урала" завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей в Оренбурге в пятницу, - 2:2.
Основные события состоялись во втором тайме, который включил в себя все четыре гола (включая автогол) и пять из шести желтых карточек.
На 51-й минуте мяч от футболиста "Оренбурга" Адесойе Ойеволе влетел в ворота хозяев, благодаря чему "Урал" вышел вперед. На 72-й минуте Алексей Сутормин сравнял счет, а на 87-й Артем Галаджан провел еще один гол в ворота "Урала". Однако гостям на шестой компенсированной ко второму тайму минуте избежать поражения, от которого их точным ударом увел Павел Погребняк. Он пробил головой после подачи со штрафного.
⚡ Павел Погребняк приносит "Уралу" ничью в добавленное время. #МАТЧПРЕМЬЕР #ОренбургУралhttps://t.co/NZoSjJ4uz3— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 10, 2019
"Оренбург" теперь имеет 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Урал", набрав 34 очка, занимает 11-ю строчку.
Этим матчем открылась программа 28-го тура РПЛ.