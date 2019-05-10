"Анжи" проиграл "Арсеналу" и лишился шансов остаться в РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В матче 28-го тура Российской премьер-лиги "Анжи" проиграл на своем поле тульскому "Арсеналу", что поставило крест на перспективах махачкалинцев сохранить прописку в премьер-лиге.

Игра прошла в пятницу в Каспийске и завершилась со счетом 1:0 в пользу тульской команды. Единственный гол на 34-й минуте с 11-метрового провел полузащитник "арсенальцев" Зелимхан Бакаев.

За два тура до конца чемпионата "Арсенал" вошел в зону еврокубков, занимая пятое место с 45 очками. На два очка меньше у московского "Спартака", у которого матч в запасе.

"Анжи" занимает предпоследнее 15-е место с 20 очками. Подняться выше он не сможет: он на шесть очков отстает от идущей 15-й "Уфы", по очкам может догнать эту команду, но уступит ей по дополнительным показателям.