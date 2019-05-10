Поиск

"Анжи" проиграл "Арсеналу" и лишился шансов остаться в РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В матче 28-го тура Российской премьер-лиги "Анжи" проиграл на своем поле тульскому "Арсеналу", что поставило крест на перспективах махачкалинцев сохранить прописку в премьер-лиге.

Игра прошла в пятницу в Каспийске и завершилась со счетом 1:0 в пользу тульской команды. Единственный гол на 34-й минуте с 11-метрового провел полузащитник "арсенальцев" Зелимхан Бакаев.

За два тура до конца чемпионата "Арсенал" вошел в зону еврокубков, занимая пятое место с 45 очками. На два очка меньше у московского "Спартака", у которого матч в запасе.

"Анжи" занимает предпоследнее 15-е место с 20 очками. Подняться выше он не сможет: он на шесть очков отстает от идущей 15-й "Уфы", по очкам может догнать эту команду, но уступит ей по дополнительным показателям.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия

ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия

Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщика

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" и "Тоттенхэм" назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн
Российская премьер-лига-2018/19

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');