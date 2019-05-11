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"Сочи" и "Тамбов" вышли в Российскую премьер-лигу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Участвующие в Футбольной национальной лиге клубы "Сочи" и "Тамбов" досрочно завоевали путевки в Российскую премьер-лигу.

Это стало известно после того, как в Ярославле "Томь" проиграла местному "Шиннику" (0:1) и лишилась шансов догнать ФК "Сочи" и "Тамбов" в турнирной таблице первенства ФНЛ, отставая от лидеров на семь очков за два тура до конца турнира.

В свою очередь, "Сочи" и "Тамбов" сменят в Российской премьер-лиге махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей", которые также за два тура до конца чемпионата в РПЛ лишились возможности догнать соседей по турнирной таблице - клубы "Уфа" и "Крылья Советов" (Самара).

ФК "Сочи" и ФК "Тамбов" - новобранцы чемпионата России по футболу.

футбол Сочи Тамбов РПЛ

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