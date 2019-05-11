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"Краснодар" разгромил "Енисей", "Ахмат" одолел "Крылья Советов" в матчах РПЛ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В матче 28-го тура Российской премьер-лиги клуб "Краснодар" крупно выиграл у красноярского "Енисея".

Матч состоялся в субботу в Красноярске и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

Краснодарцы одержали уверенную победу благодаря голам Виктора Классона (31-я минута), Юрия Газинского (36), Ивана Игнатьева (78) и Магомеда-Шапи Сулейманова (87-я минута).

Вслед за махачкалинским "Анжи" клуб из Красноярска потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге и в следующем сезоне будет вновь выступать в Футбольной национальной лиге.

В свою очередь, "Краснодар" с 50 очками закрепился на третьем месте, отставая на два очка от "Локомотива" и опережая на пять очков ЦСКА (у армейцев одна игра в запасе) и тульский "Арсенал".

В другом матче тура "Ахмат" на своем поле выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 2:1. Все три мяча были забиты в первом тайме - дубль на счету нападающего грозненцев Аблае Мбенга (3, 42-я минуты). У самарцев отличился защитник Тарас Бурлак (44-я минута).

"Ахмат" поднялся на седьмое место в турнирной таблице с 39 очками, "Крылья Советов" находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место (28 очков).

футбол РПЛ Краснодар Енисей Ахмат Крылья Советов

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