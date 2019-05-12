"Спартак" победил "Уфу" в 28-м туре РПЛ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 одолели команду "Уфа" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Победу московскому клубу принес Зе Луиш, чей гол состоялся на 11-й минуте противостояния.

У "Спартака" теперь 46 очков, он поднялся на четвертое место. На один балл от него отстает московский ЦСКА, который в воскресенье играет досрочно оформившем себе чемпионство петербургским "Зенитом" в гостях.

Что касается "Уфы", она занимает 14-е место, набрав 26 очков.