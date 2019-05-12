"Зенит" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 победили московский ЦСКА в домашнем матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 30-й минуте Иван Обляков вывел ЦСКА вперед. Победный для армейцев счет продержался восемь минут: ответный гол провел Себастьян Дриусси. На 62-й минуте точный удар по воротам ЦСКА нанес Эмилиано Ригони, на 86-й вновь отличился Дриусси.

Ранее "Зенит" уже обеспечил себе чемпионство. За два тура до финиша турнира он набрал 61 очко, на девять опережая московский "Локомотив". ЦСКА (45) на пятом месте, его в отчетном туре опередил столичный "Спартак" (46), обыгравший со счетом 1:0 "Уфу". Столько же очков, сколько у ЦСКА, набрал тульский "Арсенал", выигравший со счетом 1:0 у махачкалинского "Анжи".