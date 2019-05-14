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Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU -Российская премьер-лига (РПЛ) назвала имя лучшего игрока 28-го тура чемпионата России по футболу.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, им признан нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, который набрал 22 399 голосов (74%) посетителей официальной страницы турнира в социальной сети "ВКонтакте".

В матче "Зенит" - ЦСКА, который состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге (3:1), нападающий отдал три голевые передачи.

Ранее Дзюба был признан лучшим игроком апреля. В апреле нападающий "Зенита" отметился дублем в ворота "Краснодара", забил мяч и отдал голевую передачу в матче против "Динамо", отдал две голевые передачи в матче с "Крыльями Советов", признавался лучшим игроком 24-го и 25-го туров РПЛ.

До этого футболист признавался лучшим в августе.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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