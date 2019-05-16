Бердыев прокомментировал сведения о возможной отставке из "Рубина"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Курбан Бердыев не исключил ухода из "Рубина" после окончания сезона. Ранее его скорую отставку анонсировали СМИ.

"Я бы хотел сказать, что даже с небольшим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплоченного коллектива. Например, сегодняшний "Арсенал" Тула - небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. То же самое в "Ростове" было, где все были одной семьей... Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своем решении мы объявим после "Краснодара", - заявил приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина".

"Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы (тренерский штаб), в том числе, под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно зарплаты. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я - на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. , - отметил Бердыев.

66-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы. С 2014 по 2017 год он работал с "Ростовом", а в 2017 году вернулся в Казань. В 2008 и 2009 годах он приводил "Рубин" к чемпионству.

После 28 туров Российской премьер-лиги "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице.