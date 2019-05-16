Обновленному стадиону "Динамо" разрешили проводить матчи РПЛ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Поле Центрального стадиона "Динамо"​ имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Комиссия вынесла решение, что 26 мая "Динамо" сыграет на своем новом стадионе. Это точно", - сказал заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

По его словам, поле находится в удовлетворительном состоянии. "Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону", - сказал Зорков.

Он также пояснил, какой вариант форс-мажора может повлиять на проведение матча на этом стадионе: "Если война начнется, отмена матча или снег пойдет".

26 мая "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом", это будет матч заключительного тура РПЛ.

Первый матч на реконструированной арене "Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" планировалось провести 10 марта, в котором "Динамо" приняло бы "Спартак", однако комиссия Российской премьер-лиги признала газон арены непригодным для проведения матчей, и игра состоялась на "Арене Химки". После этого "Динамо" провело в Подмосковье и другие домашние матчи.