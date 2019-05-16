Матч против "Зенита" станет для Калачева последним в "Ростове"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник Тимофей Калачев завершает выступления в составе футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону).

"Матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

"Ждем всех на "Ростов Арене" 19 мая", - отмечается в сообщении.

Матч "Ростова" с петербургским "Зенитом" в рамках 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в 19:00 мск.

38-летний Калачев выступал в "Ростове" с 2010 года. В сезоне-2013/14 выиграл с командой Кубок России.