"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" и сохранило место в РПЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде сыграли вничью с красноярским "Енисеем".

Воскресный поединок в Красноярске завершился со счетом 2:2. За гостей с 11-метровой отметки отличился Жоаозиньо (35-я минута), еще один гол на счету Артура Юсупова (83). За хозяев дважды забил Александр Кутьин (40, пенальти; 87).

Таким образом, "Динамо" за тур до конца чемпионата набрало 32 очка и расположилось на 12-м месте. Столичная команда закрепилась в премьер-лиге, избежав зону стыковых поединков, в которую попали "Крылья Советов" и "Уфа".

Ранее в воскресенье "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уралом". Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:2. За гостей дубль оформил Антон Миранчук (21-я минута, 64-я с пенальти). За хозяев голы забили Андрей Панюков (39) и Отман Эль-Кабир (46). С 66-й минуты "Урал" играл вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга из-за второй желтой карточки.

"Локомотив" набрал 53 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Юрия Семина продолжают бороться с "Краснодаром" за "серебро" чемпионата России и прямое попадание в Лигу чемпионов. "Урал" с 35-ю баллами находится на 11-м месте.