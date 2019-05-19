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"Краснодар" разгромил "Арсенал" и впервые сыграет в Лиге чемпионов

"Спартак" и ЦСКА гарантировали места в Лиге Европы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.

Воскресный поединок в Туле завершился со счетом 3:0 в пользу "быков". Голы забили Сергей Петров (55-я минута), Маурисио Перейра (68) и Ари (82).

"Краснодар" за тур до конца чемпионата набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же баллов и у "Локомотива", идущего вторым.

Краснодарцы уже гарантировали себе бронзовые медали чемпионата России и участие в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. С "Локомотивом" они борются за второе место, с которого выступление в Лиге чемпионов начинается сразу с группового этапа.

"Арсенал" после поражения от "Краснодара" лишился шансов на пятое место, гарантирующее выступление в Лиге Европы. Но если "Локомотив" выиграет Кубок России, то туляки впервые в своей истории сыграют в Лиге Европы, где они начнут с третьего отборочного тура.

После 29-го тура также стало известно, что в Лиге Европе точно сыграют "Спартак" и ЦСКА.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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