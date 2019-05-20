Футболист сборной России Семенов продлил контракт с "Ахматом"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о подписании нового соглашения с защитником сборной России Андреем Семеновым.

Срок действия нового контракта рассчитан на три года, говорится в сообщении пресс-службы "Ахмата".

"У нас была договоренность, что к концу сезона обязательно обговорим детали нового контракта. А в том, что клуб и футболист найдут взаимопонимание - не было никаких сомнений. Андрей один из ветеранов команды. На его счету 150 матчей. Он входит в пятерку игроков, проведших наибольшее количество игр за "Ахмат". Из нашего клуба Семенов вырос до игрока национальной сборной. Был в составе сборной России на двух последних чемпионатах мира", - приводятся слова президента "Ахмата" Магомеда Даудова.

"Ему и его семье, которая проживает в Грозном несколько лет, нравится город, клуб, их все устраивает. А нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие, человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего!" - сказал Даудов.

Андрей Семенов защищает цвета грозненского клуба с 2014 года.