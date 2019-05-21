Названы арбитры на матчи заключительного тура Российской премьер-лиги

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Назначены арбитры на матчи заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги, сообщается сайте Российского футбольного союза во вторник.

Все поединки состоятся 26 мая и начнутся в 14:00 мск.

ЦСКА - "Крылья Советов": судья – Виталий Мешков (Дмитров);

"Ахмат" - "Ростов": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

"Зенит" - "Енисей": судья - Алексей Сухой (Люберцы);

"Динамо" - "Арсенал": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

"Краснодар" - "Рубин": судья - Владимир Москалев (Воронеж);

"Анжи" - "Урал": судья – Евгений Турбин (Дмитров);

"Локомотив" - "Уфа": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

"Оренбург" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

К заключительному туру уже известно, что чемпионом России стал "Зенит", вместе с ним в Лиге чемпионов выступят "Локомотив" и "Краснодар", в Лиге Европы - "Спартак" и ЦСКА. Лишились места в РПЛ "Анжи" и "Енисей".