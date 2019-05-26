"Локомотив" стал серебряным призером чемпионата России по футболу
"Краснодар" финишировал на третьем месте
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 переиграли "Уфу" в заключительном, 30-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Победу "Локомотиву" принес Мануэл Фернандеш, отличившийся на 39-й минуте. Он же на 50-й минуте не смог реализовать пенальти.
"Локомотив" набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице. Это дало команде Юрия Семина путевку в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В основной стадии будет играть и петербургский "Зенит", оформивший чемпионство.
56 очков по итогам чемпионата России набрал и ФК "Краснодар", со счетом 1:0 дома победивший казанский "Рубин". Автор гола – Виктор Классон (59-я минута). "Краснодар" уступил "Локомотиву" по дополнительным показателям и занял третье место. Турнирный путь в Лиге чемпионов он начнет с квалификационной стадии.