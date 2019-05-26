ЦСКА забил 6 мячей "Крыльям" и обошел "Спартак" в борьбе за место в группе ЛЕ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 6:0 победили соперников из самарских "Крыльев Советов" в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы провели: Федор Чалов (4, 73 минуты), Хердур Магнуссон (48), Яка Бийол (52), Арнор Сигурдссон (56), Иван Обляков (80).

ЦСКА набрал 51 очко и, обойдя московский "Спартак", финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Благодаря этому ЦСКА получил путевку в групповую стадию Лиги Европы.

"Спартак" уступил в гостях "Оренбургу" со счетом 0:2 (на 8-й минуте отличился Рикарду Алвеш, на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте – Артем Кулишев) и с 49 очками стал в турнирной таблице пятым. В Лиге Европы он стартует с квалификационной стадии.