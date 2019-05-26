"Динамо" упустило победу над "Арсеналом" в матче открытия обновленной арены

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу.

Результат встречи - 3:3. "Динамо" трижды вело в счете и трижды позволило сопернику отыграться.

Эта игра прошла на реконструированной арене.

Первый матч на реконструированной арене "Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" планировалось провести 10 марта, в котором "Динамо" приняло бы "Спартак", однако комиссия Российской премьер-лиги признала газон арены непригодным для проведения матчей, и игра состоялась на "Арене Химки". После этого "Динамо" провело в Подмосковье и другие домашние матчи.

Домашний стадион "Динамо" был построен в 1928 году для Всесоюзной спартакиады. Изначально он имел форму подковы, открытой в сторону Петровского парка, и только в 1936 году была построена восточная трибуна, замкнувшая стадион. 22 ноября 2008 года на стадионе состоялся прощальный матч между командами "Динамо" и "Томь" (Томск), а в 2009 году началась капитальная реконструкция спортивного объекта.

Новая арена объединила под одной крышей два спортивных объекта: футбольный стадион, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малую спортивную арену, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек.