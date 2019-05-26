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Аленичев объявил об уходе из "Енисея"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрий Аленичев покидает команду.

"У меня заканчивается контракт, это мой последний матч с "Енисеем", - приводит слова Аленичева Sport 24.

В 30-м туре "Енисей" уступил в гостях петербургскому "Зениту" со счетом 1:4, но уже за несколько туров до этого команда лишилась шансов остаться в премьер-лиге. Чемпионат России "Енисей" завершил на последнем, 16-м месте, набрав 20 очков.

Аленичев возглавил "Енисей" летом 2017 года. По итогам прошлого сезона красноярский клуб впервые в истории вышел в элитный дивизион российского футбола.

До Енисея он работал в юношеской сборной России, тульском "Арсенале" и московском "Спартаке".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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