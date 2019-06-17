Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" по итогам сезона

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Форвард Артем Дзюба стал победителем голосования болельщиков "Зенита" за звание лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба петербургского клуба в понедельник.

Дзюба набрал в итоговом опросе 56,59% голосов респондентов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%).

По ходу чемпионского сезона Дзюба провел 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

Ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги. Кроме того, он был назван лучшим игроком России в 2018 году по опросу еженедельника "Футбол".