"Уфа" выиграла у "Крыльев Советов" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа" добился победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми открыли счет уфимцы благодаря голу полузащитника Даниила Фомина (21-я минута), через четыре минуты самарцы после точного удара сербского полузащитника Срджана Мияйловича сравняли счет. Однако на 33-й минуте автогол самарского защитника Владимира Полуяхтова вновь вывел "Уфу" вперед.

После трех матчей "Крылья Советов" занимают промежуточное 9-е место, "Уфа" идет на 11-м месте. У обеих команд по три набранных очка.

Третий тур РПЛ-2019/20 открылся накануне матчем в Москве, где "Динамо" победило "Урал" (Екатеринбург) со счетом 2:0.