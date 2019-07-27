Фанаты "Спартака" потребовали отставки Кононова с поста главного тренера

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В ходе матча "Спартак" - "Тамбов", который проходил в Саранске, болельщики московского клуба требовали отставки главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

Во время игры фанаты скандировали кричалки в адрес наставника "красно-белых", которые размещены в социальных сетях.

В матче 3-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях проиграл клубу "Тамбов" - 0:2. Игра прошла в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" из-за неготовности тамбовского стадиона.

"Спартак" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 4 очками. "Тамбов" одержал первую победу в турнире и переместился на 13-е промежуточное место.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года, покинув тульский "Арсенал". В сезоне 2018/19 "Спартак" занял пятое место.