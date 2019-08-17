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"Крылья Советов" обыграли "Урал" в шестом туре Российской премьер-лиги

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" в гостях со счетом 3:1 обыграли "Урал" в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Голы забили: у "Урала" - Андрей Панюков (90+3); У "Крылья Советов" - Раду Гынсарь (28), Александр Соболев (79), Деян Радонич (84).

С 67-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Романа Емельянова из-за второй желтой карточки.

После шести туров "Урал" и "Крылья Советов" являются соседями в турнирной таблице: "Урал" занимает 9-е место с 7 очками, "Крылья Советов" идут десятыми с 6 очками.

Перед матчем организаторы чествовали пилотов и экипаж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который 15 августа сел на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей. Летчикам присвоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

футбол Крылья Советов Урал РПЛ

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