Поиск

"Динамо" обыграло "Тамбов" в седьмом туре Российской премьер-лиги

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" нанесло поражение футбольному клубу "Тамбов" в матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Встреча проходила в Саранске, где тамбовский клуб проводит домашние матчи.

Матч закончился со счетом 2:0. В составе "Динамо" на 41-й минуте отличился Максимилиан Филипп, на 80-й минуте гол забил Кирилл Панченко.

"Динамо" набрало 8 очков и занимает девятое место. У "Тамбова" 4 очка, клуб находится на 14-м месте.

футбол Динамо Тамбов РПЛ

Новости по теме

Новости

Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Брага" - "Спартак". Онлайн

"Брага" - "Спартак". Онлайн

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

После футбольного матча второй лиги "Чайка" - "Черноморец" заведено уголовное дело

Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком

Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком

Федун вновь заявил о продаже "Спартака" в 2023 году

Федун вновь заявил о продаже "Спартака" в 2023 году

"Краснодар" пропустил четыре гола от "Олимпиакоса"

"Краснодар" пропустил четыре гола от "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн

"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');