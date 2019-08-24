"Динамо" обыграло "Тамбов" в седьмом туре Российской премьер-лиги
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" нанесло поражение футбольному клубу "Тамбов" в матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Встреча проходила в Саранске, где тамбовский клуб проводит домашние матчи.
Матч закончился со счетом 2:0. В составе "Динамо" на 41-й минуте отличился Максимилиан Филипп, на 80-й минуте гол забил Кирилл Панченко.
"Динамо" набрало 8 очков и занимает девятое место. У "Тамбова" 4 очка, клуб находится на 14-м месте.