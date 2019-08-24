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"Уфа" обыграла "Зенит" в седьмом туре РПЛ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Уфа" обыграла действующего чемпиона России петербургский "Зенит" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник "Уфы" Даниил Фомин. В концовке матча "Зенит" сравнял счет, но гол был отменен из-за фола со стороны нападающего петербургского клуба Азмуна.

Благодаря победе "Уфа" поднялась на 9-е место, "Зенит" продолжает возглавлять таблицу чемпионата.

футбол Уфа Зенит

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