"Уфа" обыграла "Зенит" в седьмом туре РПЛ
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Уфа" обыграла действующего чемпиона России петербургский "Зенит" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча закончилась со счетом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник "Уфы" Даниил Фомин. В концовке матча "Зенит" сравнял счет, но гол был отменен из-за фола со стороны нападающего петербургского клуба Азмуна.
Благодаря победе "Уфа" поднялась на 9-е место, "Зенит" продолжает возглавлять таблицу чемпионата.