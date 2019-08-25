ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Поединок, состоявшийся в воскресенье на столичной "ВЭБ Арене", завершился со счетом 3:0. Голы забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66) и Никола Влашич (73).
Армейцы набрали 13 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Грозненцы занимают 12-ю позицию с семью баллами.