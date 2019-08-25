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ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу
Игроки "ЦСКА" и "Ахмата" Константин Кучаев и Олег Иванов (слева направо) во время матча чемпионата России по футболу
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в воскресенье на столичной "ВЭБ Арене", завершился со счетом 3:0. Голы забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66) и Никола Влашич (73).

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Грозненцы занимают 12-ю позицию с семью баллами.

ЦСКА Ахмат

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