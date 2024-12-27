Асланбек Бадаев назвал Ислама Омарова лучшим бойцом АСА в 2024 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал поединок чемпиона лиги в легком весе Абдул-Азиза Абдулвахабова и Али Абдулхаликова лучшим в 2024 году, а лучшим бойцом он счел чемпиона в полулегком весе Ислама Омарова.

"Лучшим поединком в АСА в 2024 году, пожалуй, назову бой Абдул-Азиза Абдулвахабова и Али Абдулхаликова. Как говорится - последнее запоминается. Но это действительно был очень крутой поединок. Также мне очень запомнился бой Бехруза Зугурова и Глеба Хабибуллина. Это было невероятное побоище. Но если выбирать один поединок, то я бы выбрал встречу Абдулвахабова и Абдулхаликова", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Что касается лучшего бойца 2024 года в АСА, то я бы выбрал Ислама Омарова. Он одержал две досрочные победы - над Алексеем Полпудниковым и Курбаном Тайгибовым. Омаров стал победителем Гран-при, защитил свой пояс АСА. Он до сих пор не побежден, его рекорд 16-0 и 9-0 - в АСА. Ислам набрал невероятные обороты", - заявил вице-президент АСА.