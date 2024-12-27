Нападающий Василий Глотов перешел из СКА в "Трактор"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - СКА обменял в "Трактор" нападающего Василия Глотова и защитника Арсения Коромыслова, заявил главный тренер петербургского хоккейного клуба Роман Ротенберг.

Из "Трактора" в СКА в рамках обмена перейдет защитник Илья Карпухин.

"Также в сделку входят спортивные права на голкипера Руслана Хажеева – 20-летнего талантливого вратаря с отличными антропометрическими параметрами. Он сейчас выступает в Северной Америке, до этого показывал классную игру в МХЛ. Будем работать над его возвращением в Россию, это вклад в наше будущее", - написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

По мнению Ротенберга, "Василий Глотов многое сделал для СКА".

"Думаю, никто не станет отрицать, что в нашей команде он вышел на совершенно новый уровень – уровень сборной России. Мы в прекрасных отношениях с Васей, ценим его как игрока, но в данной ситуации нам нужно думать о команде. Довольны тем, что забили больше всех голов в этом сезоне, но нам нужен сбалансированный состав, в котором оборона не уступает атаке", - отметил Ротенберг.

Он назвал Карпухина – одним из тех хоккеистов, "которые помогут СКА в поиске этого баланса, необходимого для будущих побед".