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"Реал" признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" признан лучшим мужским футбольным клубом по итогам 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград лауреатам уходящего года проходит в Дубае.

В отчетный период клуб из Мадрида выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Испании, Суперкубок Испании.

В прошлом году лауреатом премии Globe Soccer Awards среди клубов стал французский "Пари Сен-Жермен".

Пари Сен-Жермен Реал футбол
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