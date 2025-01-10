Болельщиков новосибирского мини-футбольного клуба проверяют на расизм

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мини-футбольный клуб "Сибиряк" проводит внутреннюю проверку эпизода со своими болельщиками и темнокожим футболистом клуба "Норильский никель" бразильцем Нандо, который повлек уход игрока с площадки во время матча в Новосибирске.

"Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода, мы обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации, для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента", - говорится в сообщении новосибирского клуба.

В заявлении МФК "Норильский никель" говорится, что незадолго до конца второго матча 14-го тура между командами "Сибиряк" и командой из Норильска группа активных болельщиков новосибирского клуба "начала организованно и продолжительно оскорблять" темнокожего игрока Нандо.

"Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку", - отмечается в заявлении.

Между тем новосибирская полиция проверяет информацию о неподобающем поведении новосибирских болельщиков во время матча по футзалу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу гостей.