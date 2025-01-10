Уголовное дело завели в Татарстане после избиения ребенка в футбольной секции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в частной футбольной секции, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в пятницу.

По информации ведомства, видеозапись, на которой на занятии в частной детской футбольной секции в городе Набережные Челны группа малолетних избивает своего сверстника, была выявлена во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Стоявший рядом тренер не принимал никаких мер, чтобы пресечь действия детей.

Уточняется, что дело расследуется по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В мэрии Набережных Челнов "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в октябре прошлого года.

"В детском саду "Колокольчик" арендовали помещения, это были платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем. После инцидента договор аренды был расторгнут и занятия больше не проводились", - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что между родителями и руководителем клуба конфликт был отрегулирован.