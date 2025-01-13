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"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 5:2 одолели "Реал" в финале Суперкубка Испании. Матч прошел в Саудовской Аравии.

На пятой минуте Килиан Мбаппе вывел "Реал" вперед. В ответ на это "Барселона" ответила четырьмя голами еще в первом тайме. Точные удары нанесли Ламин Ямаль (22), Роберт Левандовски (36), Рафинья (39), Алехандро Бальде (45+10).

В начале второго тайма, на 48-й минуте ворота "Реала" вновь поразил Бальде.

На 56-й минуте голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны был удален за фол последней надежды. Пробивший через несколько минут со штрафного Родриго оказался точен и счет стал 5:2. Ворота "Барселоны" к тому моменту защищал уже Иньяки Пенья, заменивший Гави.

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз, по числу побед она занимает первое место. "Реал" - на втором месте (13). Остальные клубы выигрывали трофей менее четырех раз.

Барселона Килиан Мбаппе Роберт Левандовски Реал
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