Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин признан лучшим игроком года по версии журнала "Футбол" - еженедельного приложения к газете "Советский спорт".

28-летний спортсмен набрал 438 баллов.

Второе место по итогам голосования занял полузащитник Максим Глушенков, прошлым летом перешедший из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" (341).

Третьим стал нападающий московского "Динамо" (281).

В голосовании приняли участие спортивные журналисты (в том числе - агентства "Интерфакс"), представители пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярных футбольных блогеров.