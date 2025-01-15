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Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин признан лучшим игроком года по версии журнала "Футбол" - еженедельного приложения к газете "Советский спорт".

28-летний спортсмен набрал 438 баллов.

Второе место по итогам голосования занял полузащитник Максим Глушенков, прошлым летом перешедший из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" (341).

Третьим стал нападающий московского "Динамо" (281).

В голосовании приняли участие спортивные журналисты (в том числе - агентства "Интерфакс"), представители пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярных футбольных блогеров.

Александр Головин футбол
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